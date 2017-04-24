В Мариуполе арестовали педофила, который напал на 11-летнюю девочку

В Мариуполе суд по ходатайству прокуратуры арестовал мужчину, который совершил надругательство над 11-летней девочкой. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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По данным ведомства, местный житель 1971 г.н. обоснованно подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом).

«19 апреля он совершил противоправные действия в отношении малолетней девочки 2006 г.н. Спустя некоторое время после совершенного преступления его задержали сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Максимальное наказание по указанной статье - до 15 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.