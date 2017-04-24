Военная прокуратура начала служебную проверку по факту пьяной езды за рулем своего сотрудника

Военная прокуратура Южного региона Украины начала служебную проверку по факту управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудником данного ведомства Сергеем Яровым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, приказом исполняющего обязанности военного прокурора Южного региона Украины назначена служебная проверка.

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«Проверкой в установленном Генеральным прокурором Украины порядке и в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики прокуроров, будет расследован факт управления сотрудником прокуратуры Яровым С.А. автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения», - заявили в пресс-службе.

По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности.

В патрульной полиции Одессы уточнили, что прецедент, связанный с Яровым, произошел 21 апреля в 3.45.

Как сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, за нарушение Кодекса прокурорской этики и военных уставов сотрудник будет наказан в соответствии с законом. По словам Матиоса, сотрудник работал практически без выходных по 12-15 часов в сутки. Он отметил, что не каждый выдержит такой режим работы и «еще и такую неблагодарную работу». «Но никто не вправе превращаться в обезьяну с гранатой! Никто!», - заявил Матиос.

Как сообщал УНИАН, в Одессе за вождение в нетрезвом состоянии задержан начальник одного из отделов военной прокуратуры Южного региона Украины Яровой.