Во Львовской области 18-летнего парня будут судить за "шутки" в интернете

В Миргородский отдел полиции обратилась за помощью местная жительница. Она сообщила, что через социальную сеть ей поступают сообщения с угрозами лишить жизни, сообщает полиция Львовской области.

Правоохранители установили, что их автором является 18-летний местный житель. Юноша объяснил, что имея определенную информацию о девушке и ее семье (домашние адреса, номера мобильных телефонов и т. д), он решил таким образом «пошутить».

Читайте такжеВ Одессе мужчина зашел в школу и требовал от учеников деньги, угрожая ножом

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Материалы уголовного производства направлены на судебное рассмотрение.

Ранее сообщалось, что во Львове будут судить анестезиолога из-за смерти 18-летней пациентки.