На Донбассе российские военные воруют оружие, чтобы продать или обменять его на алкоголь – разведка

На оккупированном Донбассе российские военнослужащие разворовывают оружие и боеприпасы, чтобы продать или обменять их на алкоголь.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

«В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ выявлены многочисленные случаи хищения российскими военнослужащими оружия и боеприпасов с целью дальнейшей продажи или обмена на материальные ценности», - говорится в сообщении.

Так, по данным разведки, 1 апреля задержали военнослужащего 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, который пытался перевезти через границу с Россией пять единиц стрелкового оружия.

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«Проводится расследование фактов хищения боеприпасов на передовых позициях 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК. Установлено, что российские военнослужащие бригады наладили продажу боеприпасов криминальным структурам, а также обменивали патроны и гранаты на спиртные напитки. В частности, местные жители обменивали 500 единиц патронов к стрелковому оружию на одну бутылку водки и пять пачек сигарет», - говорится в сообщении.

В связи с этим, отметили в разведке, командованием 1 и 2 АК начата комплексная ревизия наличия оружия и боеприпасов во всех подчиненных соединениях и частях. Работа начата с проверки складов ракетно-артиллерийского вооружения 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), в котором вследствие нарушения правил безопасности во время учета боеприпасов погиб один и были ранены двое военнослужащих.