В Васильковском гарнизоне из-за огнестрельного ранения погиб военный

В воинской части Васильковского гарнизона в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий.

Об этом сообщает воздушное командование «Центр» в Facebook.

«17 апреля около 17.00 в воинской части Васильковского гарнизона во время исполнения служебных обязанностей вследствие огнестрельного ранения погиб военнослужащий», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ зоне АТО офицер выстрелил в пьяного военного - штаб

По приказу командира воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины проводится служебное расследование.

На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования «Центр».

Ранее в зоне АТО военный застрелил сослуживца.