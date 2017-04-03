В зоне АТО военный застрелил сослуживца

В зоне АТО военнослужащий в результате неосторожного обращения с оружием застрелил другого военнослужащего.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеНа Донетчине пьяный оккупант обстрелял свои позиции, ранив "коллег" - разведка

Сегодня в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего. По предварительной информации, трагедия произошла вследствие неосторожного обращения с оружием, говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.