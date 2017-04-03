В зоне АТО военный застрелил сослуживца

13:38, 03 апреля 2017
Война
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По предварительной информации, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием.

На Донбассе военнослужащий застрелил другого военного / Фото УНИАН

В зоне АТО военнослужащий в результате неосторожного обращения с оружием застрелил другого военнослужащего.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Сегодня в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего. По предварительной информации, трагедия произошла вследствие неосторожного обращения с оружием, говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.

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Теги: #АТО#смерть#военный