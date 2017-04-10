В Харькове от взрыва неизвестного предмета пострадал подросток
02:36, 10 апреля 2017Происшествия
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Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги.
Полицией обстоятельства происшествия выясняются / УНИАН
15-летний мальчик пострадал от взрыва неизвестного предмета.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела 9 апреля в 18:20, как сообщает пресс-служба ГУНС в Харьковской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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По предварительным данным, в этот день два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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