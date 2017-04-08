Появились подробности спецоперации по предотвращению убийства политика Молдовы: найден след спецслужб РФ

За убийство бывшего вице-спикера парламента, лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка злоумышленникам обещали 200 тыс. долларов США, реализацию преступления курировали спецслужбы России.

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Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, завершается специальная международная операция по ликвидации организованной преступной группировки (ОПГ), которая имела целью физическое уничтожение Плахотнюка.

В состав преступной группировки входили граждане Украины и Молдовы.

«Связи руководителей ОПГ указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители спецслужб РФ», - отметили в ГПСУ.

По данным правоохранителей, после совершения преступления убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом замысел злоумышленников состоял в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему Украины и ухудшить украинско-молдавские межгосударственные отношения, отметили в ГПСУ.

Также сообщается, что президент Украины Петр Порошенко лично руководил спецоперацией по предотвращению преступления.

Процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура Украины. Со стороны МВД следствие вела Национальная полиция, а оперативно реализовала задуманное, с момента получения первичной операции и до задержания преступников, Госпогранслужба во взаимодействии с СБУ и Нацполицией. Все действия проводились по обе стороны границы совместно с правоохранительными органами Молдовы.

Информацию о возможной подготовке заказного убийства ГПСУ получила несколько месяцев назад. Сразу Генпрокуратурой было открыто уголовное производство по ст. 14 («Подготовка к преступлению»), ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией») и ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

За убийство Плахотнюка злоумышленникам обещали 200 тыс. долларов, из которых 100 тыс. они заблаговременно получили в качестве аванса. Было установлено, что в состав ОПГ входят более 10 человек, которые в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в г. Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбои. Наблюдение за действиями исполнителей заказного убийства велось в режиме повышенной секретности. Когда группа преступников последовала на территорию Молдовы для реализации задуманного, правоохранители по обе стороны границы начали действовать.

6 апреля группа злоумышленников получила для реализации задуманного оружие, другое оборудование и автомобиль БМВ для побега. На протяжении 7 апреля на территории Молдовы сразу после передачи денег были задержаны заказчик, двое организаторов и пособников убийства, а также изъято оружие (4 гранатомета РПГ-26, 2 пистолета CZ-75 с глушителями и патронами) и средства связи.

Одновременно на территории Украины был задержан лидер данной преступной группировки, проведены обыски у восьми членов банды и их допросы (изъяты вещественные доказательства подготовки убийства, оружие, боеприпасы, средства для совершения преступлений).

К проведению мероприятий в Киеве и Киевской области лишь со стороны Госпогранслужбы и Нацполиции привлекалось 70 сотрудников.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 апреля, правоохранители заявили, что предотвратили совершение заказного убийства бывшего вице-спикера парламента Молдовы Плахотнюка. Подробности спецоперации не сообщались.