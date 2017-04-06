В Одессе правоохранители задержали двух подозреваемых в похищении человека. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, 5 апреля, около 22:00, патрульные получили вызов о похищении человека в Приморском районе.

В телефонном разговоре заявительница пояснила инспекторам, что видела, как неизвестные надели на ее 30-летнего сына наручники, силой затолкали в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

«За возвращение сына злоумышленники, позвонившие по телефону заявительнице, потребовали 70 тыс. грн. Благодаря комплексу оперативных мероприятий, патрульным удалось освободить заложника и задержать двух мужчин, которые подозреваются в его похищении», - рассказали в пресс-службе.

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В полиции уточнили, что подозреваемые были задержаны, когда прибыли к женщине за деньгами. Потерпевший, руки которого были в наручниках, был обнаружен патрульными в автомобиле злоумышленников.

Задержанных патрульные полицейские передали следственно-оперативной группе Нацполиции для проведения процессуальных действий.

«Мужчины обоснованно подозреваются в нарушении ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека по предварительному сговору группой лиц)», - подчеркнули в пресс-службе. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина похитил супругов и держал их на цепи.