В Чернигове семь часов тушили пожар на складе, погиб человек (фоторепортаж)

В Чернигове спасатели ликвидировали пожар после 7 часов борьбы с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черниговской области.

Спасатели сообщают, что вчера, 4 апреля, поступило сообщение о пожаре на складском помещении, которое арендовало для хранения бронированных дверей одно из местных частных предприятий.

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«Пожар быстро приобрел значительных размеров и по деревянной крыше здания распространился на общую площадь 1500 м. кв», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место два дежурных отделения оценили обстановку и вызвали подмогу, после чего были оперативно задействованы еще семь отделений из других пожарно-спасательных частей города. Всего с огнем боролись 39 пожарных с помощью 12 единиц спецтехники.

Пожар смогли локализовать только в 19.05, а в 1.25 полностью ликвидировали.

Во время проведения работ по разборке конструкций был обнаружен погибший работник предприятия, которое арендовало склад. По словам свидетелей, он пытался вместе с другим работником потушить пожар с помощью огнетушителей, и не успел вовремя покинуть опасную зону. Ведется расследование.