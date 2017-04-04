На Харьковщине обнаружен тайник с завезенными из района АТО боеприпасами (фото)

На Харьковщине СБУ обнаружила тайник с боеприпасами. Как сообщает пресс-центр СБУ, хранилище с боеприпасами обнаружили в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией.

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Тайник был обустроен возле села Башкировка Чугуевского района области. Правоохранители изъяли из тайника пять выстрелов к станковому противотанковому гранатомету СПГ-9, один к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, две противотанковые мины ТМ-62, цинк со снарядами к 30-ти миллиметровой пушке и более двух тысяч патронов к автомату Калашникова.

По информации спецслужбы, боеприпасы были ввезены в Харьковскую область из районов проведения антитеррористической операции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные процессуальные действия.