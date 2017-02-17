На Харьковщине осужден боевик "ДНР", который подвозил террористам оружие и боеприпасы
В Харьковской области к тюремному заключению приговорен боевик террористической организации «ДНР», который занимался подвозом оружия и боекомплекта террористам.
По его сведениям, на этой неделе по требованию Лозовской местной прокуратуры Лозовской горрайонный суд Харьковской области признал виновным воевавшего на стороне «ДНР» 40-летнего мужчину по части 1 статьи 263 (незаконное ношение, хранение, приобретение оружия) и ч.2 ст.260 (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законом) Уголовного кодекса Украины.
Прокуратура в суде доказала, что безработный мужчина, начиная с марта 2016 года, в течение четырех месяцев участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории городов Снежное и Горловка Донецкой области.
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«Мужчина был назначен рядовым первого корпуса подразделения незаконного формирования «Заря». От боевиков получил автомат Калашникова с патронами, две гранаты (РГД-5), а также форменную одежду и военное снаряжение. В его функции входили доставка террористам оружия и боеприпасов. Во время их разгрузки мужчина украл 12 патронов к огнестрельному оружию и привез их домой. Они и были обнаружены и изъяты в ноябре 2016 года во время обыска в квартире, где проживает злоумышленник», - отметил Медяник.
На суде злоумышленник полностью признал свою вину. Житель города Лозовая приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы.