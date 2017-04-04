На Львовщине обнаружили 28 попыток ввоза авто по поддельным документам

С начала года львовские таможенники пресекли 28 попыток ввоза автомобилей по поддельным документам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области.

В частности, в пункт пропуска «Шегини – Медика» из Республики Польши въехало транспортное средство «Mazda Premacy» под управлением гражданина Молдовы.

Во время таможенных формальностей этот гражданин подал свидетельство о регистрации автомобиля на территории Республики Польши, согласно которому его собственником является гражданин Польши, а также предоставил поручение на временное пользование, удостоверенное нотариусом г. Лодзь. Во время таможенного контроля возникли подозрения относительно подделки этого поручения, поэтому было принято решение проверить подлинность документа, представленного гражданином.

На письменный запрос Львовской таможни ГФС к польской стороны получен ответ, согласно которому этого поручения канцелярия нотариальной конторы не выдавала, нотариус не подписывал, то есть оно является поддельным.

По такой же схеме таможенники пресекли две попытки незаконного перемещения транспортных средств «Renault IB Thalita» и «Fiat Scudo».

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

За этими фактами введена дела о нарушении таможенных правил, которые направят в суд для определения наказания.