Луценко рассказал о мотивах Кремля по убийству Вороненкова

В России были как минимум два мотива для убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild, как сообщает "112 Украина".

"У России есть мотив. Во-первых, Вороненков хотел создать в Киеве Центр сопротивления, чтобы разоблачать коррупцию в российской спецслужбе ФСБ. Речь шла также о незаконном обороте наркотиков, о котором он сам публично заявил .. А во-вторых, киллер имел отношения с террористами, которые сейчас находятся на территории, не контролируемой Украиной", - сказал он.

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"Я не говорю, что киллер был российским агентом. Но он мог им быть... во время пребывания в рядах украинской Национальной гвардии", - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы было убито бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и ранили еще двух человек.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма. Убитый Денис Вороненков был свидетелем в деле против экс-президента Виктора Януковича.