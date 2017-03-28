В ИС указали на ошибку Украины при назначении охраны Вороненкову

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины не должны были заниматься охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, так как это не входит в их профессиональные функции. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Вороненкова охранял ГУР МО, т.е. военная разведка. Офицер ГУР, сопровождавший Вороненкова, проявил высочайший профессионализм и героизм, и это вне всяких сомнений, но он – не профессиональный охранник", - написал координатор ИС.

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По словам Тымчука, в функции Главного управления разведки не входят функции охраны.

"В данном случае военная разведка, вполне очевидно, работала с Вороненковым в РФ и обеспечила его выезд в Украину. И ее же "назначили" обеспечивать охрану экс-депутата Госдумы РФ уже в нашей стране", - говорится в его сообщении.

По словам Тымчука, возникает сомнение, что военная разведка по определению должна заниматься подобными функциями. "О чем думали в той же прокуратуре или суде, когда удовлетворились профессиональным разведчиком в роли телохранителя, и не определили другой, более подходящий для этой цели орган – большой вопрос", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе.