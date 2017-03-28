Под Николаевом на Ингуле "утонул" мост

Под Николаевом, в селе Пересадовка Витовского (ранее Жовтневого - ред.) района, "утонула" часть понтонного моста на реке Ингул. Один из двух понтонов, поддерживающих мост, полностью погрузился в воду, сообщает местное издание Новости N.

При этом стоявшая на понтоне секция моста опустилась с одной стороны под углом примерно в 45 градусов. В связи с этим проехать или пройти по мосту невозможно.

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Местные власти и спасатели сначала попытали восстановить движение на мосту, подняв "утонувший" понтон с помощью подъемного крана. Однако из этого ничего не вышло, так как в понтоне образовалось отверствие, и он набрал около 10 тонн воды.

Отмечается, что мост соединяет села Пересадовку и Михайло-Ларино, а также является частью автомобильной дороги, соединяющей Кировоградскую и Баштанскую трассы.

"Возле моста уже собралось около сотни человек: люди приехали с работы и им необходимо перебраться на другой берег Ингула, где расположены их дома. Однако пока они могут только ждать", - отмечает издание. Когда удастся поднять утонувший понтон и удастся ли вообще — никто сказать не берется.