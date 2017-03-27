Авария военного вертолета Ми-2 под Краматорском: СМИ назвали имена погибших
Родным уже сообщили о трагедии.
На борту вертолета Ми-2, который разбился близ Краматорска накануне, было трое членов экипажа и двое пассажиров. Эту информацию подтвердили в Минобороны.
Съемочной группе ТСН из собственных источников стали известны их имена. Родных и близких погибших уже сообщили о трагедии.
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В вертолете были:
Командир - подполковник Волошин Евгений Петрович;
Второй пилот - капитан Мовчан Дмитрий Васильевич;
Борттехник - старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич;
Пассажир - полковник Мельник Валерий Иванович;
Пассажир - полковник Калитич Виктор Михайлович.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 марта, под Краматорском упал военный вертолет. По одной из версий, авария произошла в результате столкновения с линией электропередач.