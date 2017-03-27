Авария военного вертолета Ми-2 под Краматорском: СМИ назвали имена погибших

На борту вертолета Ми-2, который разбился близ Краматорска накануне, было трое членов экипажа и двое пассажиров. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

Съемочной группе ТСН из собственных источников стали известны их имена. Родных и близких погибших уже сообщили о трагедии.

Читайте такжеВ крушении вертолета вблизи Краматорска, по предварительной информации, погибли пять человек

В вертолете были:

Командир - подполковник Волошин Евгений Петрович;

Второй пилот - капитан Мовчан Дмитрий Васильевич;

Борттехник - старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич;

Пассажир - полковник Мельник Валерий Иванович;

Пассажир - полковник Калитич Виктор Михайлович.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 26 марта, под Краматорском упал военный вертолет. По одной из версий, авария произошла в результате столкновения с линией электропередач.