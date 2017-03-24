Матиос о пожаре на арсенале в Балаклее: следователи допросили всех дежуривших той ночью

Сейчас отрабатываются версии и изучаются причины происшествия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во Львове сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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«Допрошены, все установлены и уже доставлены к местам пребывания следственной группы члены суточного наряда», - сказал главный военный прокурор.

«Рабочая версия остается - диверсия», - подчеркнул Матиос.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих и гражданского населения не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали.

Открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Накануне премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и отметил, что пожар будет продолжаться до 7 суток.

Ближе к вечеру 23 марта в Минобороны сообщили, что интенсивность взрывов на складах боеприпасов уменьшилась, и уже можно начинать готовиться к локализации пожара.

Сегодня в пресс-службе Минобороны сообщили, что интенсивность взрывов на территории военного арсенала в Балаклее значительно уменьшилась, начато разминирование прилегающей к складам территории.