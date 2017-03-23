Полторак о взрывах в Балаклее: рассматриваются разные способы проведения диверсии

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что рассматриваются различные способы осуществления диверсии на военных складах, расположенных в г. Балаклее.

Об этом он сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«По предварительным выводам, причиной пожара на некоторых площадках хранения оружия было проведение диверсии», - сказал министр.

По его словам, рассматриваются различные способы осуществления той диверсии, начиная от использования беспилотного летательного аппарата, а также подрыв.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на территории военного склада Министерства обороны, расположенного в Балаклее, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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Как сообщил Полторак, по предварительным данным, жертв в результате взрыва нет. Из-за взрыва эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Над местом взрыва в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме. Государственной пограничной службой усилен режим пограничного контроля на восточно-южном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, по факту взрыва на складе боеприпасов открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной, работает оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет временно исполняющий обязанности председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий. Также на место события отбыл премьер-министр Владимир Гройсман.