В Виннице майор застрелился в собственном кабинете

В Виннице 32-летний заместитель начальника штаба военной части заступил на суточный наряд, прошел инструктаж, медобследование, получил оружие, впрочем, на развод не вышел, а застрелился в собственном кабинете, передает ТСН.Ранок.

Сейчас военная прокуратура выясняет, что стало причиной суицида. У майора был десятилетний стаж службы и идеальный послужной список. Он служил в зоне АТО, а недавно получил повышение. У военного остались жена и дочь.

Читайте такжеСтрельба на одесском рынке: нападавший покончил с собой во время задержания (фото)

"Он прошел медицинское обследование, а также меры, связанные с психологической подготовкой. Никаких отклонений не было обнаружено, человек был готов к выполнению задач в наряде. Это не молодой офицер, человек уже с определенным опытом, то есть человек характеризовалась положительно", - рассказал начальник пресс-центра командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Роман Юрчилов.

Напомним, ранее в Запорожье в поезде сообщением «Мариуполь-Львов» застрелился военнослужащий.