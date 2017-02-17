Майор ВСУ, возвращавшийся из зоны АТО, застрелился в поезде
15:24, 17 февраля 2017Общество
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В Запорожье в поезде сообщением «Мариуполь-Львов» застрелился военнослужащий.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Запорожском военкомате, это произошло вчера вечером, 16 февраля, на железнодорожном вокзале Запорожье-1.
Погибший – 42-летний майор 17-й танковой бригады. Он возвращался из зоны АТО во Львов.
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Также известно, что по приезду бригады скорой медицинской помощи, военный был еще жив, однако в больнице он скончался.
Что стало причиной самоубийства, сейчас устанавливает следствие.
В Главном управлении НПУ в Запорожской области сообщают, что перед тем, как застрелиться, майор с кем-то говорил по телефону. Известно также, что военный родом из Полтавской области.
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