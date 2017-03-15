В Харькове мужчина с одной гранатой ограбил два кредитных учреждения (фото)
14:03, 15 марта 2017Происшествия
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Злоумышленника разыскивает полиция.
Мужчина ограбил две кредитные союзы / фото УНИАН
В Харькове мужчина ограбил кредитное учреждение, угрожая гранатой. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области.
Отмечается, что работники Шевченковского района Харькова разыскивают мужчину, который 14 марта около 18:30 под угрозой применения гранаты совершил разбойное нападение на кредитный союз на проспекте Людвига Свободы.
По данным полиции, этот мужчина может быть причастен к аналогичному нападению на кредитный союз, совершенного в 19:40 в Индустриальном районе.
Мужчину сейчас разыскивает полиция / ГУ ЧП в Харьковской области
В полиции отметили, что в первом случае было похищено 5 тыс. грн, во втором – 4 тыс. грн.
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