В Харькове мужчина с одной гранатой ограбил два кредитных учреждения (фото)

14:03, 15 марта 2017
Происшествия
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Злоумышленника разыскивает полиция.

Мужчина ограбил две кредитные союзы / фото УНИАН

В Харькове мужчина ограбил кредитное учреждение, угрожая гранатой. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Отмечается, что работники Шевченковского района Харькова разыскивают мужчину, который 14 марта около 18:30 под угрозой применения гранаты совершил разбойное нападение на кредитный союз на проспекте Людвига Свободы.

По данным полиции, этот мужчина может быть причастен к аналогичному нападению на кредитный союз, совершенного в 19:40 в Индустриальном районе.

Мужчину сейчас разыскивает полиция / ГУ ЧП в Харьковской области

В полиции отметили, что в первом случае было похищено 5 тыс. грн, во втором – 4 тыс. грн.

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Теги: #Харьков#гранта