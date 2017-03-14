В полиции подтвердили участие Парасюка в драке возле Славянска и рассказали детали событий

Об этом во время пресс-конференции заявил начальник подразделения полиции, которое дежурило в Славянске, полковник Юрий Голубан, передает "112 Украина".

"Вышел нардеп Парасюк, и с угрозами, матом начал оскорблять полицейских и пытался своими действиями спровоцировать драку. Парасюк дал команду своим людям, которые прибыли с ним в колонне, они вышли. Парасюк возглавил нападение на полицейских. Около 40-45 человек напали на полицейских. Мной было принято решение не применять огнестрельное оружие, так как там находился депутат. После того, как они прорвали блокпост, сели в машину и ушли по дороге. 5 сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник был сбит машиной Парасюка, два сотрудника подразделения получили телесные травмы лица и два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом", - рассказал Голубан.

Читайте такжеКиевский городской и областной совет поддержали блокаду и осудили разгон участников

По данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, ранее участники событий в соцсетях заявляли, что в ходе конфликта на блокпосту возле Славянске пострадал нардеп Владимир Парасюк.

По версии полиции, около 19:00 через блокпост на въезде в г. Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились свыше 35 человек, что отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.