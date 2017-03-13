В Кропивницком мужчина пытался взорвать многоэтажку

В полицию поступило сообщении о мужчине, который «наполнил газом собственную квартиру и угрожает взорвать дом на улице Добровольского», сообщили в пресс-службе полиции Кропивницкого.

По этому адресу оперативно прибыли патрульные, спасатели, следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи.

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«Попасть в квартиру сразу не удалось — двери были закрыты изнутри. В квартире, кроме мужчины, находилась его мать, которая также отказалась открывать дверь. В подъезде многоэтажки был ощутим запах газа. Чтобы предотвратить дальнейшую утечку, спасатели перекрыли газоснабжение дома», - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в полиции, учитывая все риски, которые угрожали жителям, патрульные попали в квартиру через балконную дверь 2 этажа и вместе со спасателями инспекторы вошли в дом как раз вовремя — 30-летний мужчина чиркал спичками у газовой плиты.

«Стражи порядка сразу задержали гражданина и передали медикам, которые имели соответствующие документы на его принудительное лечение. Предварительно, мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. В результате происшествия никто не пострадал», - говорится в сообщении.