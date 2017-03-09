В Одессе облили краской еще один российский банк (фото)
17:54, 09 марта 2017Происшествия
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Неизвестные также "украсили" здание различными надписями.
Здание обрисовали разными надписями / 048.ua
В Одессе облили краской отделение "Сбербанка России", которое расположено в центре города. Об этом сообщает местный сайт 048.ua.
048.ua
Здание российского банка расположен в Одессе на углу ул. Жуковского и Польской.
048.ua
Фасад банковского здания облили красной краской и обрисовали фразами: "Закрыто", "Пособники ДНР, ЛНР".
Пока о подозреваемых ничего неизвестно.
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