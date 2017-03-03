Обвал шахты на Львовщине: семьям погибших горняков выделили по 500 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Правительством выделено 5,05 млн грн из резервного фонда государственного бюджета Львовской областной государственной администрации.

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В частности, для горняков, которые пострадали в результате трагедии, предусмотрено по 75 тыс. грн, для семей, где есть погибшие, - по 500 тысяч. грн.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 горняков. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена. Кабинет министров создал комиссию для расследования трагедии на шахте, которую возглавил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим горняками.