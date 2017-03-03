Обвал шахты на Львовщине: семьям погибших горняков выделили по 500 тысяч

13:22, 03 марта 2017
Общество
2475

Кабинет министров Украины выделил по 500 тысяч гривень семьям горняков, которые погибли в результате взрыва на шахте "Степная" во Львовской области.

Для горняков, которые пострадали в результате трагедии, предусмотрено по 75 тыс. грн / vk.com/gromadske_che

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Правительством выделено 5,05 млн грн из резервного фонда государственного бюджета Львовской областной государственной администрации.

Читайте такжеОбвал шахты на Львовщине: названы имена погибших горняков

В частности, для горняков, которые пострадали в результате трагедии, предусмотрено по 75 тыс. грн, для семей, где есть погибшие, - по 500 тысяч. грн.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте «Степная» ГП «Львовуголь» (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 горняков. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена. Кабинет министров создал комиссию для расследования трагедии на шахте, которую возглавил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Сегодня в Украине объявлен день траура по погибшим горняками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв на шахте на Львовщине
Теги: #Львовщина#шахта#Степная