В Харькове осудили женщину, которая бросила своего ребенка в бармена

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, женщину приговорили к 5,5 годам лишения свободы, как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В сентябре 2016 года нетрезвая мать-одиночка пришла в кафе с детской коляской, где лежал ее сын. На летней площадке она приставала к посетителям и требовала, чтобы те угостили ее спиртным. После того, как ей отказали - стала конфликтовать с барменом.

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Во время ссоры она схватила с тележки сына и бросила его в сторону мужчины. Мальчик упал на асфальт, ударившись головой о бордюр.

Ребенок попал в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, гематома и перелом черепа.

Малыш длительное время находился в больнице. Сейчас мальчик находится в детском доме. Мать находится под стражей. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Следует отметить, что происшествие случилось во время отбывания женщиной наказания в виде испытательного срока, за кражу.