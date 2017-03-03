Двух крымских подполковников будут судить за дезертирство и госизмену

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины завершено досудебное расследование по уголовным процессам в отношении двух военнослужащих ГУ СБУ в Крыму, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 408 (дезертирство), частью 1 статьи 111 (государственная измена) УК Украины.

«Подполковники, согласно распоряжению, должны были прибыть в 2014 году на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы. Указанное предписание они не выполнили, и незаконно уклонились от военной службы в Службе безопасности Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в прокуратуре, они осуществили агитацию подчиненных о переходе на службу в иностранную организацию так называемую «Службы безопасности Республики Крым», главной целью существования которой было осуществление подрывной деятельности против Украины.

Обвинительные акты в отношении подполковников направлены в Апелляционный суд города Киева для определения подсудности.