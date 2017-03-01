В военной прокуратуре порадовались заочному осуждению Клименко

Как сообщает телеканал «112 Украина», об этом главный военный прокурор написал на своей странице в Facebook.

"Мы это сделали - "заочка" для Клименко есть! Честь настоящему украинскому суду и справедливым весам Фемиды в лице судьи Мирошниченко!" – отметил Матиос.

"После 17 часов "процессуальных" боев и игр адвокатов в прятки от суда, только что судья Голосеевская суда Мирошниченко, рассмотрев более 30 ходатайств защиты, предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования (проще -заочного расследования) относительно Клименко", - добавил он.

Матиос также напомнил, что Клименко в период апреля 2012 - сентябрь 2013, занимая должность председателя ГНСУ (Министра доходов и сборов), в составе созданной и возглавляемой Януковичем преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации.

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Ранее решение суда поприветствовал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Напомним, что 23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5610, который предоставляет следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и его окружения.

По словам Луценко, этот законопроект позволит передать в суд 119 уголовных производств против экс-президента Виктора Януковича, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-премьера Николая Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-командира "Беркута" Сергея Кусюка, экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Тоцкого и других.