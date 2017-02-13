В Днепропетровской области на охоте тесть застрелил зятя (фото)

Об этом сообщает полиция области.

Событие произошло 12 февраля вблизи города Зеленодольска. Полицейские выяснили, что 53-летний пенсионер вместе со своим зятем пошли на охоту на кабана.

По словам подозреваемого, территория, по которой они шли, была густо покрыта сухим камышом, ружье было снято с предохранителя. В какой-то момент человек споткнулся и произошел выстрел. В результате 39-летний житель Зеленодольска получил пулевое ранение в спину.

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Для пострадавшего немедленно вызвали скорую помощь, однако спасти ему жизнь не удалось. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ст. 119 (убийство по неосторожности) и проводит расследование.

По версии правоохранителей, выстрел произошел из-за неосторожного обращения с заряженным ружьем. Санкция статьи 119 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3-х до 5 лет.

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