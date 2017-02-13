В Киеве снегоуборочная машина повалила столб, который насмерть раздавил мужчину

01:21, 13 февраля 2017
Происшествия
1407

В Киеве на перекрестке улиц Драгоманова и Ахматовой снегоуборочный грузовик задел столб, который упал и раздавил мужчину 1951 года рождения.

Смертельное ЧП произошло на пешеходной дорожке / dtp.kiev.ua

Об этом сообщается на сайте dtp.kiev.ua.

Смертельное ЧП произошло на пешеходной дорожке.

Читайте такжеКрупное ДТП в Киеве: один человек погиб, пострадали беременные и дети (фоторепортаж)

«Супруги гуляли вместе. Мужчина умер на глазах у жены. Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вХарькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил несколько БТР. В результате у маршрутки разбита передняя часть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#ДТП#погибель