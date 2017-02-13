В Киеве снегоуборочная машина повалила столб, который насмерть раздавил мужчину
01:21, 13 февраля 2017Происшествия
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В Киеве на перекрестке улиц Драгоманова и Ахматовой снегоуборочный грузовик задел столб, который упал и раздавил мужчину 1951 года рождения.
Смертельное ЧП произошло на пешеходной дорожке / dtp.kiev.ua
Об этом сообщается на сайте dtp.kiev.ua.
Смертельное ЧП произошло на пешеходной дорожке.
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«Супруги гуляли вместе. Мужчина умер на глазах у жены. Смерть наступила мгновенно. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, вХарькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил несколько БТР. В результате у маршрутки разбита передняя часть.
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