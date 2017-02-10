Пограничники зафиксировали полеты российских вертолетов вдоль админграницы с оккупированным Крымом

10:57, 10 февраля 2017
Происшествия
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Вертолеты админгарницу не пересекали.

Гелкоптери совершали полеты вдоль адмінкордону / фото УНИАН

Украинские пограничники 9 февраля зафиксировали два российских вертолета Ми-8, которые пролетали вдоль админграницы с оккупированным Крымом. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на странице ГПСУ в Facebook.

"В течение вчерашнего дня мы дважды наблюдали российские вертолеты Ми-8, которые осуществляли полет вдоль админграницы без ее пересечения", - сообщил он.

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В то же время Слободян заявил, что все пункты въезда-выезда на Донбассе 9 февраля функционировали стабильно, обстрелов пограничников или транспортных коридоров не было.

Как сообщал УНИАН ранее, Великобритания подняла в воздух свои истребители для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые пролетели вблизи британского границы.

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Теги: #Крым#вертолеты