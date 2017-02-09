Великобритания подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков
Великобритания подняла в воздух свои истребители для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые пролетели вблизи британской границы.
Как сообщает Daily Mail, два российских бомбардировщика находились в зоне интересов Великобритании, однако, не нарушили воздушное пространство страны.
Истребители Typhoon были подняты с базы ВВС в Лоссимуте и Конингсби, чтобы сопровождать российские бомбардировщики.
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Как заявил позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российские Ту-160 выполняли полет в нейтральных водах в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана, передает РИА Новости.
По его словам, в ходе полета экипаж Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78.
В РФ уверяют, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются четко в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других стран не нарушаются.
Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года два российских бомбардировщика Ту-160 сопровождались истребителями четырех европейских стран по мере их продвижения со стороны Норвегии в направлении северной части Испании и обратно.