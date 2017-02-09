Великобритания подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков

Как сообщает Daily Mail, два российских бомбардировщика находились в зоне интересов Великобритании, однако, не нарушили воздушное пространство страны.

Истребители Typhoon были подняты с базы ВВС в Лоссимуте и Конингсби, чтобы сопровождать российские бомбардировщики.

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Как заявил позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российские Ту-160 выполняли полет в нейтральных водах в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе полета экипаж Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78.

В РФ уверяют, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются четко в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других стран не нарушаются.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года два российских бомбардировщика Ту-160 сопровождались истребителями четырех европейских стран по мере их продвижения со стороны Норвегии в направлении северной части Испании и обратно.