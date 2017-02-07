На Днепропетровщине спасатели вытащили грузовик с гречкой, протаранивший стену дома (видео)
14:22, 07 февраля 2017Происшествия
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На Днепропетровщине спустя 5 дней после ДТП провели спецоперацию, чтобы извлечь грузовик.
На Днепропетровщине провели спецоперацию чтобы извлечь грузовик, что протаранил стену дома / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На скользкой дороге 30-тонный грузовик, наполненный гречкой, унесло - и он буквально протаранил дом.
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Спасатели долго боялись вытаскивать фуру. Была вероятность, что рухнет крыша.
И вот, наконец, решились: пригнали спецтехнику, и тросом постепенно забрали грузовик из комнат.
На Днепропетровщине провели спецоперацию, чтобы извлечь грузовик, протаранивший стену дома
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