На Днепропетровщине спасатели вытащили грузовик с гречкой, протаранивший стену дома (видео)

14:22, 07 февраля 2017
Происшествия
1035

На Днепропетровщине спустя 5 дней после ДТП провели спецоперацию, чтобы извлечь грузовик.

На Днепропетровщине провели спецоперацию чтобы извлечь грузовик, что протаранил стену дома /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На скользкой дороге 30-тонный грузовик, наполненный гречкой, унесло - и он буквально протаранил дом.

Читайте такжеВозле Львова перевернулась фура (фото)

Спасатели долго боялись вытаскивать фуру. Была вероятность, что рухнет крыша.

И вот, наконец, решились: пригнали спецтехнику, и тросом постепенно забрали грузовик из комнат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепропетровщина#спасатели#грузовик