На Днепропетровщине спасатели вытащили грузовик с гречкой, протаранивший стену дома (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На скользкой дороге 30-тонный грузовик, наполненный гречкой, унесло - и он буквально протаранил дом.

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Спасатели долго боялись вытаскивать фуру. Была вероятность, что рухнет крыша.

И вот, наконец, решились: пригнали спецтехнику, и тросом постепенно забрали грузовик из комнат.