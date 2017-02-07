В сети появилось видео с места взрыва в львовской пятиэтажке

12:40, 07 февраля 2017
Происшествия
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Во Львове в жилом доме на улице Выговского, 3а произошел взрыв. Загорелись вещи домашнего обихода на площади двух квадратных метров. 

Варта1, Igor Zinkevych

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и предотвратить дальнейшее его распространение.

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Как известно, в квартире взрывной волной выбило окна и двери. Хозяйка квартиры - пожилая женщина, не пострадала. Угрозы обрушения дома нет. Отмечается, что взрыв произошел в ванной комнате.

По предварительной информации взорвался газовый баллон.

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Теги: #пожар#Львов#взрыв