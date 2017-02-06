После ликвидации главного "милиционера "ЛНР" Плотницкому пришла тайная разнарядка - волонтер

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и волонтер международного сообщества InformNapalm Роман Бурко, ссылаясь на полученную украинскими хакерами информацию.

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"Россияне крайне обеспокоены, что в легенду с "украинской ДРГ" никто не верит и пеняют на российский след", - говорится в его сообщении.

"Если мои заключения верны, то с понедельника-вторника люди Плотницкого начнут спешно исполнять темник, искать и назначать виноватых", - отметил Бурко.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".