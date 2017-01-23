В Одессе по горячим следам задержали подозреваемого в тройном убийстве

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одессы в Facebook.

Сообщается, что сегодня, около 2 часов ночи, патрульные получили информацию о том, что в одной из многоэтажек на улице Паустовского человек нуждается в помощи.

По указанному адресу заявитель рассказал: "Видел в глазок двери окровавленного мужчину, который убегал от кого-то".

Во время проверки прилегающей территории полицейские обнаружили тело человека с признаками насильственной смерти. Патрульные установили приметы мужчины, подозреваемого в совершении преступления, и начали поиск.

«Следы крови, которые остались на месте происшествия, привели патрульных к подвальному помещению дома напротив. В подвале находились два тела с признаками насильственной смерти.

Инспекторы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Приметы подозреваемого передали другим экипажам. В конце концов патрульные заметили и задержали мужчину, похожего по приметам, полученным от заявителя», – сообщает полиция.

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42-летнего задержанного передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий.

Как сообщили в полиции, жертвами 42-летнего злоумышленника стали сын и дочь сожительницы, а также их знакомый.

В ходе первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности погибших. Ими оказались 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их знакомый в возрасте около сорока лет. Все трое жили в том же полуподвальном помещении, где были найдены тела. Кроме них, по указанному адресу также проживала мать молодых людей и ее сожитель. На момент трагедии женщина находилась за пределами города.