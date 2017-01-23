В Днепре ищут мужчину, который прыгнул с моста в реку

В городе Днепр водолазы-спасатели искали в акватории реки мужчину, который прыгнул с Амурского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели сообщают, что сообщение от патрульных полиции о том, что с Амурского моста в реку Днепр прыгнул мужчина, поступило этой ночью.

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“23 января в 00:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение от патрульных полиции о том, что с Амурского моста в реку Днепр прыгнул мужчина. Сразу по указанному адресу было направлено водолазов-спасателей”, - сказано в сообщении.

Поиски продолжались до 01:05, было обследовано десять тыс. м кв. акватории реки. Сейчас, в результате поисковой операции мужчину не найдено.