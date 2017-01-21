Пожар в ночном клубе в Бухаресте: среди 44-х пострадавших украинцев нет - МИД

В результате пожара в ночном клубе в Бухаресте украинцы не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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"Среди пострадавших в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте украинцев нет", – говорится в сообщении.

После пожара в ночном клубе Bamboo в столице Румынии в больницы Бухареста обратилось 44 человека.

21 января в 4:30 утра в ночном клубе Bamboo в Бухаресте вспыхнул пожар. На протяжении 6 часов 260 пожарных из 27 расчетов боролись с огнем. По факту случившегося начато уголовное дело, правоохранительные органы Румынии выясняют обстоятельства инцидента.