В Таиланде на авиашоу ко Дню детей разбился истребитель (видео)

В Таиланде во время авиашоу, приуроченного ко Дню детей, разбился истребитель Jas 39C Gripen ВВС страны. Пилот погиб, сообщает Bangkok Post.

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Крушение произошло в 9.27 по местному времени в крупнейшем городе провинции Сонгкхла Хатъяй. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу во время демонстрации маневра внезапной атаки.

После инцидента местный аэропорт закрыли.

Власти начали расследование инцидента. Премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота.