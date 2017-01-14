В Таиланде на авиашоу ко Дню детей разбился истребитель (видео)
10:29, 14 января 2017Происшествия
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Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу во время демонстрации маневра внезапной атаки.
После инцидента местный аэропорт закрыли / Фото Wassana Nanuam
В Таиланде во время авиашоу, приуроченного ко Дню детей, разбился истребитель Jas 39C Gripen ВВС страны. Пилот погиб, сообщает Bangkok Post.
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Крушение произошло в 9.27 по местному времени в крупнейшем городе провинции Сонгкхла Хатъяй. Самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу во время демонстрации маневра внезапной атаки.
После инцидента местный аэропорт закрыли.
Власти начали расследование инцидента. Премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего пилота.
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