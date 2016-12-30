Застреленный патрульными в Хмельницком мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере
Застреленный сегодня утром патрульными в Хмельницком мужчина, который нападал на прохожих, находился на учете в психоневрологическом диспансере.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Анна Заяц, убитый является жителем Хмельницкого и состоял на учете в психоневрологическом диспансере области.
Прокуратура области внесла сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований в рамках уголовного производства по ст. 118 УК (умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника).
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По информации пресс-секретаря, досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры.
Как сообщал УНИАН, в Хмельницком сегодня утром патрульные полицейские заметили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом. Сначала полицейские пытались утихомирить нападавшего с помощью газового баллончика, затем сделали два предупредительных выстрела из табельного оружия вверх. После этого пришлось стрелять по ногам нападавшего. От полученных телесных повреждений он скончался в карете скорой помощи.
Утром в медицинские заведения города уже обратились три человека с колотыми ранами лица.