Застреленный патрульными в Хмельницком мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Анна Заяц, убитый является жителем Хмельницкого и состоял на учете в психоневрологическом диспансере области.

Прокуратура области внесла сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований в рамках уголовного производства по ст. 118 УК (умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника).

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По информации пресс-секретаря, досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком сегодня утром патрульные полицейские заметили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом. Сначала полицейские пытались утихомирить нападавшего с помощью газового баллончика, затем сделали два предупредительных выстрела из табельного оружия вверх. После этого пришлось стрелять по ногам нападавшего. От полученных телесных повреждений он скончался в карете скорой помощи.

Утром в медицинские заведения города уже обратились три человека с колотыми ранами лица.