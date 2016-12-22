В Одессе накрыли подпольный покер-клуб
В помещении игорного заведения обнаружено и изъято 3 стола для игры в покер, большое количество игральных фишек, карты, деньги, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.
В Одессе правоохранители пресекли незаконную деятельность покерного клуба.
Читайте такжеВ Одессе закрыли два игорных заведения, работающих под видом гослотереи
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 20 декабря ее сотрудники совместно с полицией пресекли незаконную деятельность покерного клуба по ул. Академика Вильямса (Киевский район Одессы).
В частности, в помещении игорного заведения проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружено и изъято 3 стола для игры в покер, большое количество игральных фишек, карты, деньги, полученные от незаконной деятельности, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.
Проводится расследование по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игральным бизнесом) УК Украины.