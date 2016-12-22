В Одессе накрыли подпольный покер-клуб

В Одессе правоохранители пресекли незаконную деятельность покерного клуба.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 20 декабря ее сотрудники совместно с полицией пресекли незаконную деятельность покерного клуба по ул. Академика Вильямса (Киевский район Одессы).

В частности, в помещении игорного заведения проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружено и изъято 3 стола для игры в покер, большое количество игральных фишек, карты, деньги, полученные от незаконной деятельности, а также другие предметы, предназначенные для предоставления услуг в сфере игорного бизнеса.

Проводится расследование по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игральным бизнесом) УК Украины.