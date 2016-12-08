В Херсонской области трое военных решили конфликт с помощью автоматов, все получили огнестрельные ранения
В Херсонской области в результате конфликта между караульными на территории полевых артиллерийских складов военной части огнестрельные ранения получили двое 21-летних и один 23-летний военнослужащий.
Как сообщил УНИАН представитель управления Нацполиции Херсонской области, о несчастном случае правоохранителям сообщили медики местной центральной районной больницы, в которую 7 декабря в 01:40 из военной части в Голопристанском районе поступили 21-летний рядовой с огнестрельным ранением правого бедра, 23-летний рядовой с огнестрельным ранением в область паха и 21-летний рядовой с непроникающим огнестрельным ранением туловища.
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В ходе проверки установлено, что 7 декабря около 01:00 на территории полевых артиллерийских складов военной части между караульными возник конфликт, в ходе которого оба применили автоматическое огнестрельное оружие (АК-74). В результате они оба получили огнестрельные ранения и ранили третьего военнослужащему, который вмешался в конфликт.
Материалы направлены в военную прокуратуру Херсонской области.
Материалы правонарушения зарегистрированы в ЕРДР по ч. 3 ст. 406 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности».
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.