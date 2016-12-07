"Двойной сюрприз - подвижный и неподвижный": во Львове женщина купила в супермаркете конфеты с червями (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Варта1", ссылаясь на слова местной жительницы Александры.

"Интересно, что чувствуешь, когда покупаешь конфеты в магазине, чтобы поздравить, разворачиваешь, а именинники получают двойной сюрприз, можно сказать, подвижный и неподвижный", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Александра обратилась к собственникам и руководителям сети магазинов "Арсен".

"Если я у вас покупаю шоколадную конфету, то я не хочу увидеть в ней живой сюприз, хочется получить экстрим или новые вкусы, если состав соответствует действительности и если я захочу шоколад и живого червячка, то я бы хотела найти в описании товара", - выразила возмущение местная жительница Львова.