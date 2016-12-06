"5 убитых и ни одного раненого. Такое происходит только при операциях зачистки": журналист о перестрелке в Княжичах

Таким мнением он поделился в комментарии изданию "ГОРДОН".

"Что произошло в Княжичах, я не знаю и, думаю, в ближайшее время правду никто не узнает. Версий есть несколько. Местные жители уверены, что правоохранители замешаны в обворовывании их домов. Это основная версия. А вторая версия – розыскников отбивали у службы охраны", - говорится в сообщении.

Стогний рассказал, что полиция охраны отвечает за безопасность людей, инкассаторских машин, объектов и так далее. И в этот объект нельзя вторгаться.

"Полиция охраны выехала по сигналу и должна была на месте все проверить. Каким образом они в соседнем доме обнаружили этих якобы разведчиков – вопрос", - заявил журналист.

Вообще интересно, продолжил Стогний, что это за разведчики такие, которые так пытаются себя замаскировать. Причем натоптали там следов, что их даже полиция охраны спокойно нашла. Но если предположить, что так и было, то подъехавшие сотрудники спецподразделения КОРД пытались освободить вот этих розыскников-разведчиков.

"Однако они должны были позвонить своему руководству, которое, в свою очередь, связалось бы с начальством полиции охраны, и спокойно этот вопрос решили бы. Скорее всего, у них там началась какая-то словесная перепалка. Потому что не узнать белую машину с надписью "Полиция" очень сложно. Я специально делал эксперимент – даже ночью без освещения можно разобрать, что автомобиль принадлежит полиции", - сообщил Стогний.

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Более того, заявил телеведущий, это же были подготовленные люди. Речь идет об элитном спецподразделении – самом лучшем, что есть в полиции. "То есть нас уверяют, что они не видели куда стреляли и не осознавали, кто там находится. Никогда в это не поверю. Скорее всего, у них был какой-то диалог. Наверное, КОРД требовал отдать им этих людей, а полиция охраны, в свою очередь, считала, что она права", - выразил предположение журналист.

Откуда полиция охраны могла знать, что КОРД, к примеру, не крышует задержанных? Думаю, слово за слово, и понеслось, продолжил он.

"Другого объяснения я пока найти не могу. Официальная информация не стыкуется с тем, что я знаю из своего опыта, чему учили и к чему обязывают должностные инструкции. В официальном сообщении прямо так и пишут, что криминальная разведка, оперативная служба уголовного розыска устроила в полуразрушенном доме засаду на воришек. И хозяин дома об этом не знает. Хорошо, допустим. Что это за воры такие, которые по заброшенным домам лазят? Ладно бы какие-то элитные дома, это еще можно понять. Там воришки, которые ездят на дорогих бронированных машинах. Хорошо, допустим. Хотя это и очень странные воры для полуразрушенных домов", - подытожил Стогний.

Кроме того, есть вопросы и к разведке, ведь разведчики никогда не сидят в засаде. Их задача – именно разведка. Они не засвечивают себя. И если коллеги задерживают их на каких-то мероприятиях, то они даже им не признаются, что работают вместе.

"В Княжичах пять убитых и ни одного раненого. Такое происходит только при операциях зачистки. Я не могу утверждать, что это именно так и было. Но когда при пяти убитых нет раненых – это очень странно. Никто никогда не слышал, чтобы было сразу пять убитых и ни одного раненого. Может, нужно было, чтобы кто-то что-то потом не рассказал", - считает журналист.