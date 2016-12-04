Пожар на вечеринке в Калифорнии: найдено 24 погибших

Ранее средства массовой информации сообщали о гибели девяти участников вечеринки, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным властей, к настоящему моменту спасатели и пожарные обследовали 20% сгоревшего здания и извлекли оттуда тела жертв.

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Многие участники вечеринки до сих пор числятся пропавшими без вести.

Неясно, что именно привело к возгоранию. Старый склад был переоборудован в культурный центр, где располагались студии художников, в основном молодых.

Некоторые из них не только работали там, но и жили, хотя городские власти не давали разрешения на использование помещения в качестве жилья.

Как отмечают власти, в культурном центре отсутствовали системы противопожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

Выйти со второго этажа можно было лишь по самодельной деревянной лестнице, проходы в здании были загромождены мебелью и хламом.

Власти предполагают, что во время вечеринки в помещении бывшего склада в Окленде могли находиться до 100 человек.

Как сообщал УНИАН ранее, по крайней мере 9 человек погибли и 25 человек считаются пропавшими без вести в результате пожара в г. Окленд (штат Калифорния, США).