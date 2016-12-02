На Черниговщине перевернулся автобус со школьниками, есть пострадавшие (фото)

18:44, 02 декабря 2016
Происшествия
1368 0

Микроавтобус столкнулся с легковушкой и вылетел на обочину.

ГУ ЧП в Черниговской области

В Нежинском районе Черниговской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, который перевозил школьников. Об этом УНИАН сообщили в областном управлении полиции.

Читайте такжеВодитель фуры, снесшей остановку и парикмахерскую в Киеве, озвучил свою версию ДТП

Водитель "ЗАЗа", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении микроавтобусу с учениками 10-11 классов. Дети ехали в соседнее село на соревнования по баскетболу.

На Черниговщине перевернулся автобус со школьниками / ГУ ЧП в Черниговской области

В результате столкновения микроавтобус выехал на обочину и перевернулся. Трое несовершеннолетних и водитель микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставил в Нежинскую районную больницу.

По факту ДТП открыли уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter