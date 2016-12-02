На Черниговщине перевернулся автобус со школьниками, есть пострадавшие (фото)

В Нежинском районе Черниговской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, который перевозил школьников. Об этом УНИАН сообщили в областном управлении полиции.

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Водитель "ЗАЗа", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении микроавтобусу с учениками 10-11 классов. Дети ехали в соседнее село на соревнования по баскетболу.

В результате столкновения микроавтобус выехал на обочину и перевернулся. Трое несовершеннолетних и водитель микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставил в Нежинскую районную больницу.

По факту ДТП открыли уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается расследование.