Сообщено о подозрении патрульному, который совершил смертельное ДТП в центре Киева

Об этом УНИАН проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, «служебный автомобиль Toyota Prius патрульной службы под управлением полицейского, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток улиц Саксаганского и Льва Толстого, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet».

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от которых 19 сентября 2016 года скончался в больнице, сообщили в прокуратуре.

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В настоящее время полицейскому сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, столкновение автомобиля патрульной полиции с легковым авто Chevrolet произошло 13 сентября около 5 часов утра.

Тогда сообщалось, что пострадали двое патрульных, а также водитель и пассажир автомобиля Chevrolet.