В Хмельницкой области во время учений получили ранения трое военных

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич.

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«Пострадали трое опытных солдат (подполковник, старшина и офицер), которые прошли АТО. Они разминировали взрывное устройство, которое в результате сдетонировало. Состояние двоих средней тяжести. У третьего пробита аорта, поэтому решается вопрос о его переводе в военный госпиталь», - сказал он и добавил, что пострадавшие находятся в городской больнице №1.

Как известно, сегодня на базе 48-й инженерной бригады Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины собралось около 100 командиров и начальников ВЧ ВСУ. Здесь проходят теоретически-практические сборы по координации и обмену опытом. Учения продлятся три дня.