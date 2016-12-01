В Хмельницкой области во время учений получили ранения трое военных
Сегодня в Каменец-Подольском Хмельницкой области во время военных учений на полигоне трое военнослужащих получили осколочные ранения.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Симашкевич.
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«Пострадали трое опытных солдат (подполковник, старшина и офицер), которые прошли АТО. Они разминировали взрывное устройство, которое в результате сдетонировало. Состояние двоих средней тяжести. У третьего пробита аорта, поэтому решается вопрос о его переводе в военный госпиталь», - сказал он и добавил, что пострадавшие находятся в городской больнице №1.
Как известно, сегодня на базе 48-й инженерной бригады Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины собралось около 100 командиров и начальников ВЧ ВСУ. Здесь проходят теоретически-практические сборы по координации и обмену опытом. Учения продлятся три дня.