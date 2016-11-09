В Киеве четверо неизвестных похитили и ограбили иностранца

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что заявление от гражданина иностранного государства о том, что «под предлогом бизнес-встречи четверо человек в балаклавах лишили его свободы, «арестовав» в неизвестной квартире, поступило в дежурную часть Оболонского управления полиции.

Кроме того, заявитель сообщил, что злоумышленники, угрожая ножом и ударив по голове, забрали у него золотой перстень, 12 тыс. грн, банковскую карту и мобильные телефоны. Также злоумышленники забрали автомобиль марки «Рено» синего цвета и скрылись.

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«Как пояснил потерпевший, через некоторое время ему удалось самостоятельно освободиться от пластмассовых хомутов, которыми он был привязан к батарее. В полиции выяснили, что квартира, в которой происходили события, была арендована», - отмечается в сообщении.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато сразу три уголовных производства: по ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к совершению тяжкого преступления, продолжаются.